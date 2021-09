Kaley Cuoco célibataire : la star de TBBT et The Flight Attendant séparée de son mari

Le club des célibataires vient d'accueillir un nouveau membre très spécial. Après 5 ans de relation et 3 ans de mariage, Kaley Cuoco - la star de The Big Bang Theory et The Flight Attendant, vient en effet de se séparer de Karl Cook.