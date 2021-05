The Big Bang Theory de retour ? Kaley Cuoco se confie sur une réunion

Une réunion The Big Bang Theory ?

Cela fait déjà 2 ans que le dernier épisode de The Big Bang Theory a été diffusé sur CBS aux USA. Deux années qui ont permis à la majorité des acteurs de retrouver des rôles ailleurs, mais qui n'ont pas fait oublier à Kaley Cuoco son attachement envers cette comédie culte. Auprès de E! News, l'interprète de Penny a au contraire confié, "J'ai toujours l'impression que l'on a arrêté hier".

De fait, alors même que les acteurs de Friends s'apprêtent à se retrouver pour une émission spéciale, la comédienne est déjà prête à suivre leur exemple, "Je suis définitivement ouverte à une sorte de réunion. J'ai vraiment hâte de découvrir celle de Friends, et j'aimerais vraiment en faire de même avec notre série".

Kaley Cuoco prête, mais...

Toutefois, Kaley Cuoco - qui va bientôt tourner la saison 2 de The Flight Attendant, l'a immédiatement précisé, un tel projet (simple émission, nouvelle saison, épisode spécial...) n'est pas encore à l'ordre du jour, "Je pense que tout le monde est actuellement en train d'emprunter de nouveaux chemins, réfléchir à de nouveaux projets, et je suis excitée à l'idée de voir comment ils vont tous évoluer".

Aussi, à l'instar du casting de Friends qui a mis 17 ans à se retrouver, Kaley Cuoco a laissé entendre qu'une réunion The Big Bang Theory pourrait à son tour mettre du temps à se concrétiser, "Je serais prête pour ça, quand tout le monde le sera, dans plusieurs années."

Une déception pour les fans les plus impatients, même si l'actrice l'a promis, elle sera la première à donner vie à ce projet. Après tout, TBBT a marqué énormément de monde, "C'était une expérience qui a changé nos vies et ça serait génial de faire ça pour les fans également. On a eu une fan base incroyable qui est restée avec nous pendant si longtemps."