Kaamelott : une série culte... qui a failli être annulée dès le début

Le succès de Kaamlott ? Un accident

Preuve qu'elle n'est pas une série comme les autres, cet automne Kaamelott sera de retour sur nos écrans... au cinéma. Près de 11 ans après la diffusion du dernier épisode sur M6, Alexandre Astier proposera en effet le premier volet de sa trilogie cinématographique qui aura pour objectif de conclure son histoire débutée en 2005.

Une situation extrêmement rare pour une fiction française - là où les USA sont plus ouverts à la question comme on a pu le voir avec Psych, Breaking Bad et bientôt The Walking Dead, qui aurait pourtant pu ne jamais voir le jour. François Rollin - l'inégalable interprète du Roi Loth, l'a confié au micro de Non-Stop-People, Kaamelott était à deux doigts de passer à la trappe à ses débuts : "C'est un phénomène et comme tous les grands phénomènes de télévision, ce n'est pas arrivé grâce aux responsables de la télévision qui sont, de manière générale, des gens pour qui j'ai peu de considération, mais par accident".

M6 ne croyait pas du tout en la série

D'après le comédien, les dirigeants de chez M6 - qui cherchaient une série capable de succéder à la cultissime shortcom Caméra Café (qui a par ailleurs fait l'objet de deux adaptations ciné), "ne croyaient pas du tout, du tout, du tout [en Kaamelott]. C'était vraiment pour boucher un trou". La raison ? Tout ce qui fait justement le succès de la comédie d'Alexandre Astier n'était tout simplement pas à leur goût, "Le premier bout de Kaamelott d'Alexandre, ils regardent et disent 'Oh non ! En costume... Et puis ce type d'humour... Écoute, on met ça trois semaines et puis après on mettra un truc bien'"

Oui, vous ne rêvez pas, ce monde où Kaamelott est citée parmi les plus grandes séries françaises, où les téléspectateurs sont capables de réciter par coeur les répliques des personnages et où la fiction est régulièrement détournée en "reaction gif" sur les réseaux sociaux aurait pu ne jamais exister. Brrr, ça fait froid dans le dos !

