Kaamelott : l'acteur Philippe Nahon (Goustan le Cruel) est mort, Alexandre Astier lui rend hommage

Ce 19 avril 2020 était un dimanche noir pour le monde de la fiction française. Quelques heures après l'annonce du décès de l'actrice Delphine Serina (Un si grand soleil, Avocats & Associés), c'est la disparition de Philippe Nahon qui a provoqué une véritable onde de choc.

Une riche carrière au cinéma

C'est son épouse qui a confirmé la triste nouvelle auprès de l'AFP, le comédien - âgé de 81 ans, a succombé "à une longue maladie, aggravée par une infection au Covid-19". Un drame considérable pour le monde du cinéma tant Philippe Nahon aura marqué les plateaux de tournage de son talent.

Que ce soit devant la caméra de Jean-Pierre Melville (Les Doulos), Mathieu Kassovitz (La Haine), Jacques Audiard (Un héros très discret) ou encore Gaspard Noé (Seul contre tous) et même Steven Spielberg (Cheval de guerre), cet acteur au visage si emblématique a en effet participé à certains des films les plus emblématiques de ces dernières décennies, ne laissant que de bons souvenirs aux spectateurs et à ceux qui l'ont côtoyé.

Interrogé par l'AFP, Mathieu Kassovitz s'est souvenu d'un "acteur hors pair", tandis que Gaspard Noé a salué ses qualités d'acteur et d'homme, "Tout en étant extrêmement droit, il pouvait jouer des rôles tordus et compliqués et les rendre attachants. travailler avec lui c'était comme partir en vacances avec un ami".

Un rôle incontournable dans Kaamelott

Et comme le talent de Philippe Nahon n'avait pas de limite, il ne se contentait pas de briller sur grand écran. Ainsi, quand il n'était pas sur scène au théâtre (Cyrano de Bergerac, Le Roi Lear...), le comédien s'offrait régulièrement quelques apparitions mythiques dans de nombreuses séries. Parmi ses rôles les plus récents, comment ne pas citer sa présence au casting de Hard (Canal+), Fais pas ci, fais pas ça (France 2), Mafiosa (Canal+), No Limit (TF1) et surtout... Kaamelott.

Car oui, c'est probablement à travers son rôle de "Goustan le cruel", le père de Léodagan et ex-roi de Carmélide, que Philippe Nahon a véritablement marqué les esprits. Vif, amusé et amusant, libéré... l'acteur semblait s'amuser comme jamais devant la caméra, nous offrant toujours des moments mémorables en compagnie de Lionel Astier et des répliques cultes : "Alors c'est ça, la stratégie moderne ? Réunir cinq trous-de-balle en cercle et s'balancer des fions ?"

On ne sait pas encore si un clin d'oeil lui sera réservé dans le premier film de la trilogie cinématographique de Kaamelott, mais Alexandre Astier a déjà tenu à lui rendre hommage sur Twitter : "J'apprends avec beaucoup de chagrin la disparition de Philippe Nahon. Toutes mes pensées aux siens... Bon sang, que c'est triste." Même les cuisiniers de Carmélide sont en deuil aujourd'hui.