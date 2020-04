Un si grand soleil : l'actrice Delphine Serina (Bérénice Paré) est décédée

Le monde des séries vient de perdre l'une de ses actrices préférées. Comme vient de l'annoncer Danielle Gain, son agent artistique, auprès de l'AFP, Delphine Serina est en effet décédée ce dimanche 19 avril à l'âge de 49 ans "des suites d'une longue maladie".

Le monde des séries en deuil

Si son nom n'était pas forcément le plus connu, son visage a néanmoins accompagné de nombreuses fictions télé à travers les années. Interprète d'Elisabeth Vieville dans la cultissime série Avocats & Associés (France 2) entre 2004 et 2010, la comédienne s'était également fait connaître du public à travers ses apparitions dans Commissaire Moulin (TF1), Boulevard du Palais (France 2) ou encore Joséphine ange gardien (TF1) et Louis la brocante (France 3). Un joli CV à la hauteur de son talent, qui s'était aussi illustré au cinéma dans des films comme Le Bossu ou Tanguy.

Plus récemment, Delphine Serina s'était fait remarquer des téléspectateurs à travers son rôle de Bérénice Paré, la co-directrice de la société Sky 34, dans Un si grand soleil, la nouvelle série quotidienne de France 2. Un personnage important dans l'intrigue, qui a participé à l'un des arcs narratifs les plus passionnants de l'an passé, qui a aussi bien marqué les fans que l'équipe créative.

On peut le découvrir sur Twitter, le compte officiel d'Un si grand soleil a effectivement tenu à rendre hommage à "une comédienne et une personne incroyable qui nous manquera terriblement", tandis que de nombreux internautes n'ont pas hésité à exprimer leur peine sous le post.

Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.