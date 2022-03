Kaamelott - Deuxième Volet : Alexandre Astier annonce une suite en deux parties, tournage en 2023 ?

Suite au succès du Premier Volet avec plus de 2 600 000 entrées au cinéma en 2021, la trilogie cinématographique Kaamelott - qui fait suite à la série culte de M6 (2005-2009), va sans surprise se poursuivre sur grand écran. Alexandre Astier l'a en effet confirmé : le prochain épisode est déjà en préparation.

Une suite en deux parties pour Kaamelott

Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, l'acteur/réalisateur l'a également assuré : cette suite bénéficiera d'un format très spécial. Invité de l'émission En Aparté (Canal+) ce dimanche 27 mars 2022, l'interprète du Roi Arthur a dans un premier temps dévoilé, "Le deuxième volet sera en deux parties. Il est à la Kill Bill, un peu, vous voyez ? C'est deux fois 2 heures, séparés par 4/5 mois en sortie".

Oui, vous avez bien lu, non seulement on aura le droit à une double dose de Kaamelott pour le Deuxième Volet (cela signifie donc que cette trilogie sera au minimum portée par 4 films), mais en plus, ces films seront à découvrir coup sur coup, sans avoir besoin d'attendre 12 longues années supplémentaires entre chaque ! Un miracle qui fait plaisir.

Quelle date de sortie pour le Deuxième Volet ?

Et justement, en parlant de timeline, à quelle date peut-on espérer découvrir ces nouveaux films ? Pour l'heure, Alexandre Astier n'a pas la réponse. Néanmoins, si l'on se fie à ses propos, Kaamelott - Deuxième Volet ne devrait pas débarquer avant, au minimum, 2024.

Interrogé sur le tournage, alors même qu'il n'en est encore qu'au stade de l'écriture, le papa de cette comédie emblématique a révélé : "Déjà pour moi c'est un tournage de 4 heures de film. C'est un peu différent. J'aimerais bien tourner au printemps prochain. Au printemps 2023, si j'y arrive".

On va donc croiser les doigts pour qu'un certain Poutine n'appuie pas sur le bouton rouge d'ici là...