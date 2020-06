Justin Bieber accusé de viols : il attaque ces "mensonges scandaleux" et réclame 20 millions $

Justin Bieber aurait des "preuves incontestables"

Alors que Cole Sprouse et Lili Reinhart ont été faussement accusés d'agressions sexuelles, ce ne sont pas les seules stars visées par des accusations de viols. Justin Bieber a lui aussi été accusé d'agressions sexuelles par deux inconnues. Mais, soutenu par sa femme Hailey Baldwin Bieber et son équipe, il s'est exprimé pour démentir. D'après TMZ, il a même attaqué en justice Danielle et Kadi, les accusatrices et supposées victimes, pour diffamation.

Justin Bieber a en effet intenté un procès en diffamation de 20 millions de dollars, demandant 10 millions de dollars de dommages et intérêts pour chaque cas. L'interprète de Baby, Yummy ou encore What Do You Mean a affirmé qu'il s'agirait uniquement d'allégations "malveillantes". Il a même confié avoir des "preuves incontestables" pour prouver que ce sont des "mensonges scandaleux et fabriqués".

Il pense que c'est pour ruiner sa réputation

Danielle dit que le viol daterait de juin 2014 au Four Seasons à Austin, et Kadi a raconté que son agression sexuelle se serait déroulée en 2015 au Langham Hotel à New York City. Dans le premier cas, Justin Bieber aurait des preuves qu'il était avec sa petite amie de l'époque, Selena Gomez ce soir là, dans un Airbnb et non au Four Seasons. Il aurait même gardé les factures.

Quant à Kadi, il aurait expliqué qu'elle "est une superfan qui l'attend à la sortie des hôtels, qui veut désespérément le rencontrer et qui recherche la célébrité. Cependant, Bieber affirme que Kadi ne l'a jamais rencontré ... et dit qu'elle l'a même admis dans ses propres tweets APRÈS la date à laquelle elle prétend maintenant qu'il l'a agressée sexuellement". Ce serait donc "un canular élaboré".

Justin Bieber croit que les deux comptes sur les réseaux sociaux pourraient soit être gérés par la même personne, soit que ces deux internautes feraient tout pour ruiner sa réputation.