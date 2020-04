Justice League Dark : HBO Max va produire une nouvelle série DC très sombre

Les super-héros seront à la fête sur HBO Max, la future plateforme de streaming d'HBO, destinée à concurrencer Netflix, Disney+, Prime Video & Cie. Quelques mois après l'annonce du développement d'une série Green Lantern - produite par Greg Berlanti à qui l'on doit le Arrowverse mais aussi Titans et Doom Patrol, on apprend aujourd'hui que le site a en tête un autre projet lié à DC.

Le surnaturel s'invite chez HBO

Dans un communiqué, HBO Max a ainsi officialisé une collaboration avec Bad Robot - société de production de J.J. Abrams, afin de produire "une série événement centrée sur les personnages de la Justice League Dark". Et les fans des comics le savent, il s'agit d'une idée particulièrement excitante sur le papier.

En effet, la Justice League Dark (ou Ligue des ténèbres en VF) est un groupe de super-héros qui, de par les aptitudes de ses membres (on y retrouve souvent Constantine, Deadman ou l'Enchanteresse pour les plus connus), est régulièrement confronté aux cas les plus surnaturels. En gros, moins de méchants tout musclés facile à tabasser pour Superman, mais beaucoup plus de magie noire et créatures hors-du-commun.

Autrement dit, si vous trouvez que les séries ou films DC sont déjà trop sombres, cette série ne sera pas faite pour vous !