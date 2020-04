Shining : une série centrée sur les terrifiants secrets de l'hôtel en préparation pour HBO Max

Pour la 18762467ème fois depuis les débuts de la carrière d'écrivain de Stephen King, l'un de ses livres va donner naissance à une adaptation sur nos écrans. Et encore une fois, cela tournera autour de son cultissime roman The Shining sorti en 1977.

Les secrets de l'hôtel révélés

Quelques mois seulement après la sortie au cinéma de Doctor Sleep, la suite de cette angoissante histoire portée par Ewan McGregor, HBO Max - la future plateforme de streaming d'HBO, vient de s'associer à Bad Robot - la société de production de J.J. Abrams, pour créer Overlook, une série au concept très étonnant.

Dans un communiqué, on y apprend en effet qu'elle "explorera les histoires secrètes et terrifiantes du plus célèbre hôtel hanté dans l'histoire de la fiction Américaine". On ne sait pas encore s'il s'agira d'une série d'anthologie façon Black Mirror avec des histoires/personnages différents à chaque épisode, mais on peut néanmoins déjà s'attendre à l'apparition de certains héros cultes de l'oeuvre originale (les jumelles ?).

Oui, si vous avez toujours rêvé de connaître les mystères cachés derrière les nombreuses portes de l'hôtel - un peu comme dans la série Room 104, vous allez être servis.