Jussie Smollett (Empire) accusé d'avoir organisé sa propre agression, il réagit

Jussie Smollett accusé d'avoir organisé sa propre agression : l'acteur d'Empire réagit

L'acteur de la série Empire est revenu sur l'affaire où la police l'accuse d'avoir organisé sa fausse agression. Jussie Smollett avait déjà assuré être innocent et avoir vraiment été attaqué. Cette fois-ci, il s'est davantage expliqué et a évoqué l'affaire et les poursuites judiciaires.

Celui qui pourrait être de retour dans la saison 6 d'Empire a avoué : "C'était difficile d'être si silencieux. Ne pas pouvoir dire toutes les choses que tu as envie de dire, ne pas pouvoir le crier sur tous les toits". "Je ne pense pas que les gens se rendent compte que j'ai été impliqué dans cette affaire pendant presque deux ans" a aussi rappelé Jussie Smollett. "C'est plus que frustrant" La star du petit écran a aussi expliqué que "c'est plus que frustrant". "Je ne suis certainement pas un voyou et je continue de suivre les conseils de mes avocats" a-t-il assuré, "Mais je ne vois pas honnêtement ce que le silence a vraiment fait, où cela m'a conduit". Alors qu'un procureur de Chicago a de nouveau inculpé Jussie Smollett pour 6 chefs d'accusations. Pense-t-il pouvoir une fois pour toutes sortir de cette affaire ? "Si je suis tout à fait honnête, non, je ne pense pas... Ils ne lâcheront pas ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ne lâcheront rien" a-t-il affirmé, "Ce n'est pas grave... Le plus triste, c'est qu'il y a un exemple de quelqu'un qui n'a pas fait ce dont il est accusé".