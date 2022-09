Julien Bert mort de faim dans Les Cinquante, il finit par embrasser une candidate qu'on n'avait pas vu venir

Les Cinquante : "J'arrive (...) en totale roue libre" prévient Julien Bert

Julien Bert fait partie du casting des Cinquante, la nouvelle émission façon Squid Game (sans les morts of course) de W9. Et dès son arrivée dans l'épisode 1 du jeu Les Cinquante, Julien Bert était en mode charo. "J'arrive dans cette aventure en totale roue libre, on ne va pas se mentir" a-t-il avoué face caméra, "Je suis célibataire. Je suis arrivé à guérir mon petit coeur avec Hilona". Pour rappel, Hilona avait révélé avoir perdu des bébés avec Julien, et il était sorti du silence sur les fausses couches à l'origine de leur rupture.

Ayant tourné la page avec Hilonas Gos (qui a retrouvé l'amour), Julien Bert était prêt à cette nouvelle aventure en tant que candidat célib. Sauf qu'il s'est retrouvé face à plusieurs ex dès le premier épisode : "En descendant les marches je compte une, deux, trois, quatre ex au bas mot". A savoir Aurélie Dotremont, Océane El Himer (poke le cross Les Marseillais VS Le Reste du Monde), Inès et Julia Morgante.

Julien Bert serait "occupé à DM la Terre entière" selon son ex Julia Morgante

Mais Julia Morgante a été éliminée dès le début (elle fait partie des 11 premiers candidats éliminés), avec 0 voix. "On passe d'il y a 4 jours où je suis à Marseille dans tes bras chez toi où on se fait des câlins, à ce soir où tu ne mets pas mon nom, parce que tu préfères fréquenter d'autres meufs ?" a-t-elle lâché à Julien Bert avant de partir. Et elle lui a aussi dit être au courant pour ses messages avec Inès : "Tu mets 108 ans à répondre. Et maintenant je comprends pourquoi. Tu es occupé à DM la Terre entière". Julia finit par faire la paix avec Julien juste avant son départ.

Mais effectivement, Julia a vu juste parce que Julien Bert avoue dans Les Cinquante avoir déjà plusieurs cibles en tête. Comme Mélanie Dédigama (avec qui il se serait mis en couple sur le tournage) et Océane El Himer par exemple.

"Ils se sont embrassés avec Cynthia"

Sauf que dans l'épisode 4, diffusé ce mercredi 7 septembre 2022 sur W9, il a embrassé une candidate qu'on n'avait pas vu venir ! "Cette nuit, j'ai fait un mini rodage", "je suis tombé sur Cynthia" et "je lui ai fait un petit bisou" a-t-il confié. Mélanie Orl a lâché la bombe à Océane : "Julien, il a rôdé cette nuit. Apparemment, ils se sont embrassés avec Cynthia". "Non ? Oh, ça me dégoûte !" a réagi la candidate des Marseillais, "Ils ne se connaissent même pas".

Un baiser qui a choqué Océane, visiblement très touchée et vénère : "Alors là, clairement, je tombe des nues. Julien, il était sur Julia, sur Inès, un peu sur moi, sur Mélanie Dédigama et maintenant, sur Cynthia". Mélanie Dédigama aussi se méfie du séducteur et lui lance : "Tu es sur tous les tableaux", "tu n'as pas arrêté de faire des bêtises".