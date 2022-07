Julie Bertin trompée par Benoit Paire ? Elle le détruit en story : "Il préfère envoyer des DM à toutes les meufs"

Coup dur pour Julie Bertin. Alors qu'elle vivait une relation amoureuse avec le tennisman Benoît Paire depuis plus d'un an, l'ancienne candidate de La villa des coeurs brisés 6 est tombée de haut ! "Je veux bien rester dans le silence. Je veux bien protéger certaines choses, mais je ne suis pas une bouffonne. Encore moins quand je laisse du temps pour que la personne se reconcentre soi-disant sur son sport, mais qu'il préfère envoyer des DM à toutes les meufs et leur donner des rendez-vous en cachette" écrit-elle en story Instagram, visiblement très énervée. Si elle ne le cite pas clairement, on imagine facilement que le tennisman, qui est également sortie avec une autre candidate, Marine El Himer, a été infidèle.

"Je suis à deux doigts d'exploser"

"Je ne parle jamais, vous le savez. Mais là je suis à deux doigts d'exploser. Ne venez plus me poser la question. Je ne veux plus rien avoir, ni rien entendre de cette personne. Vous m'avez avertie, je ne vous ai pas écoutés..." regrette celle qui a décidé d'arrêter la télé-réalité.