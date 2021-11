Julie Bertin (La Bataille des Couples 3) en couple avec Benoit Paire, elle prend une grande décision

Après plusieurs mois de rumeurs, Julie Bertin a enfin officialisé son couple avec Benoît Paire : "C'est un garçon bien et ça fait du bien. J'ai vraiment de la chance. On m'a enfin apprivoisée", avait-t-elle confié sur Instagram. La relation entre le joueur de tennis et la candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6 et de La Bataille des Couples 3 en a surpris plus d'un, à tel point que Julie avait dû raconter leur rencontre. "La magie des réseaux. Et puis, on s'est vu lors de mon shooting en robe de mariée à Avignon et paf, ça a fait des Chocapic." Un shooting qui remonte au 9 décembre 2020 si on veut être précis : Benoit Paire et Julie sont donc ensemble depuis presque un an !

Julie Bertin arrête la télé-réalité

Ce dimanche 21 novembre, la candidate de télé-réalité a partagé en story Instagram un question/réponse avec ses followers. Une occasion pour elle de faire un point sur sa vie et de répondre aux grandes interrogations de ses fans. Et quand un internaute lui demande si elle va bientôt reprendre la télé, Julie Bertin répond avec franchise : "Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de refaire une télé si je suis en couple. Je sais que cela sera une source de problèmes. J'ai ma stabilité, je suis heureuse et ça, ça passe avant tout", a-t-elle écrit. Une décision donc qui serait prise pour se concentrer à 100% sur sa relation avec le tennisman.

Un emménagement ensemble pour bientôt ?

Sur Instagram, Julie Bertin en a aussi profité pour répondre à d'autres questions concernant son couple avec Benoit Paire, l'ex petit ami de Shy'm. A la question "Vivez-vous ensemble ?", elle répond : "C'est drôle, cette question revient souvent. Sachez que je suis tout le temps avec lui mais parfois on est content d'être chacun chez soi. J'ai besoin de me retrouver seule et je pense que lui aussi, on a trouvé notre équilibre comme ça. Et puis, je n'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs que dans le passé, je ne suis pas pressée."