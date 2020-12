Jul x Asics : la collab stylée aux couleurs du rappeur marseillais, à moins de 100 euros

La GEL-Venture 7, une basket design et tout confort

La GEL-Venture 7 est ultra canon avec ses bandes réfléchissantes Lite-Show qui te feront remarquer de loin. Et les couleurs vives de rouge, bleu et jaune sur un fond noir vont donner du pep's à tes looks. Avec elles aux pieds, impossible de ne pas te voir ! Mais surtout, vous pouvez voir une tête d'alien sur la languette, pour rappeler que ce modèle a été imaginé par Jul alias l'ovni.

Et en plus, c'est tout confort comme dirait les candidats des Marseillais ! Il s'agit d'une paire de chaussures vraiment confortable que tu pourras porter pour te promener dans la rue, aller faire du shopping, rester chez toi ou même danser toute la night (dès qu'on aura de nouveau le droit). Si la GEL-Venture 7 est autant confortable, c'est grâce à la technologie GEL à l'arrière de la chaussure qui absorbe les chocs. La semelle intermédiaire en EVA vous protège aussi contre les impacts et augmente même le rebond. Sans oublier la semelle intérieure ORTHOLITE qui fait une couche en plus d'amorti.