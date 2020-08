Journée internationale de l'amitié : ces stars de séries qui sont aussi amies dans la vie

Le cast de Riverdale

Dans Riverdale sur Netflix, KJ Apa et Cole Sprouse sont meilleurs amis. Ils jouent en effet Archie et Jughead, potes depuis toujours malgré les hauts et les bas. Eh bien dans les vraie vie aussi, le faux roux et l'ex de Lili Reinhart (oui, ils se seraient séparés pour de bon), sont très amis. Ils ne sont pas BFF mais s'entendent très bien au point de se voir régulièrement et de se faire des blagues sur les réseaux, comme poster des photos pas très flatteuses de l'un ou de l'autre. A noter que KJ Apa est aussi très ami avec Charles Melton alias Reggie dans le show.