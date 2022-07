Johnny Depp : un gros tacle à Amber Heard dans une chanson ? La petite phrase violente qui veut tout dire

Ils n'ont été mariés que pendant un an : Johnny Depp et Amber Heard ont donc passé plus de temps à se faire la guerre qu'à s'aimer. On pensait que le récent procès allait mettre fin aux tensions mais PAS DU TOUT. Après avoir été condamnée en diffamation, l'actrice a demandé l'annulation du verdict : selon elle, un juré n'aurait jamais dû se retrouver au procès. En attendant de savoir si on aura droit à un nouveau procès, l'acteur a trouvé un autre moyen de tacler son ex.

Johnny Depp a-t-il fait un shade à Amber Heard dans une chanson ?

Après le procès, Johnny Depp a décidé de faire son retour en musique, en attendant le tournage de son prochain film. Il a enregistré plusieurs titres sur le nouvel album de Jeff Beck qui sortira ce vendredi 15 juillet 2022. Et justement, selon le Sunday Times qui a eu droit à une écoute en avance, l'acteur qui a dit non à un retour dans Pirates des Caraïbes aurait profité d'un titre pour tacler son ex-femme.

Le journal précise que Johnny Depp a écrit deux chansons et performe deux covers. Dans un des titres originaux, intitulé Sad Motherf-in' Parade, la star lâcherait un shade pour son ex. "You're sitting there like a dog with a seven-year itch / If I had a dime, it wouldn't reach your hand." chanterait-il. Des paroles qu'on pourrait traduire par : "Tu es assis là comme un chien qui a envie de se gratter depuis 7 ans / Si j'avais un centime, il ne t'arriverait pas en main".

Ce qui met la puce à l'oreille ? La mention de 7 ans, c'est-à-dire le nombre d'années depuis leur mariage (Johnny Depp et Amber Heard se sont dit oui en février 2015 avant de divorcer en mai 2016). Une petite phrase qui semble donc en dire long sur l'état d'esprit de l'acteur, malgré sa victoire au tribunal...