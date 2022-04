Johnny Depp a songé au pire : en pleine dispute avec Amber Heard, l'acteur a menacé de se suicider

Après son procès contre The Sun qu'il a perdu, Johnny Depp est de retour au tribunal : il a attaqué son ex-femme Amber Heard en diffamation après la publication d'un article où elle dévoilait être victime de violences conjugales. Depuis l'ouverture du procès, les deux parties enchaînent les révélations glauques : la star d'Aquaman a révélé via ses avocats qu'elle aurait été violée par l'acteur tandis que ce dernier a évoqué les violences dont il aurait été victime et répondu aux accusations de violences portées par l'actrice. Et ce n'est pas fini. Ce lundi 25 avril 2022, le témoignage de l'acteur prenait fin et il a conclu avec de nouvelles révélations.

Johnny Depp avoue qu'il a failli mettre fin à ses jours

Lors de ce nouveau jour de procès, les avocats ont évoqué un enregistrement audio dans lequel Johnny Depp menace de se faire du mal face à Amber Heard. L'acteur qui ne veut plus jamais jouer dans Pirates des Caraïbes a dévoilé que cette dispute a eu lieu à San Francisco et a expliqué qu'il tenait un couteau dans ses mains à ce moment-là. Dans l'audio, on pouvait entendre l'acteur dire à sa femme : "Tu m'as tout prix. Tu veux mon sang ? Prend-le !".

Des propos qui n'étaient pas des paroles en l'air selon Johnny Depp. Interrogé sur cet enregistrement et sur ses pensées sombres, il a assuré qu'il avait bien failli passer à l'acte et tenter de mettre fin à ses jours. La raison ? Les tensions dans son couple qui l'ont laissé "brisé" selon lui. "Je n'en pouvais plus" a-t-il confié. S'il demandait à Amber Heard de faire couler son sang dans l'audio c'est, selon lui, car c'était "tout ce qu'il lui restait à donner". "C'était la seule chose qu'elle n'avait pas à ce moment-là" a-t-il expliqué.

Pour conclure son témoignage, Johnny Depp a une nouvelle fois assuré avoir été victime de violences. Dans un autre enregistrement, on pouvait entendre Amber Heard en pleine dispute avec l'acteur. "Dis-le au monde Johnny. Dis leur 'Moi, Johnny Depp, je suis victime de violences conjugales et tu verras combien de gens te croient ou seront de ton côté" déclarait l'actrice dans cet audio. Ce à quoi l'acteur a réagi au fait d'être victime de violences conjugales : "Oui, je le suis". Le procès se poursuit et ce sera prochainement au tour d'Amber Heard de témoigner.