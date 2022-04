Johnny Depp violent ? Amber Heard balance une preuve en vidéo en plein procès, il la recadre

Mariés pendant un an, Amber Heard et Johnny Depp ont passé plus de temps à se faire la guerre au tribunal qu'amoureux. Et ce n'est pas fini. Le procès en diffamation de l'acteur contre son ex ne fait que commencer mais déjà, ça tire à balles réelles au tribunal. Après les accusations d'agression sexuelle de l'actrice, Johnny Depp était le premier à témoigner. L'acteur vu dans Pirates des Caraïbes a démenti être violent, a dévoilé un audio dans lequel Amber Heard confirmait l'avoir frappé et a évoqué l'histoire du caca dans le lit. L'actrice a voulu contre-attaquer en diffusant par le biais de son avocat une vidéo qui montre Johnny Depp violent, frappant des placards dans sa cuisine. Mais l'acteur ne s'est pas laissé faire.

Une ancienne vidéo de Johnny Depp refait surface

Déjà dévoilée lors du procès contre The Sun (à cause duquel Johnny Depp a perdu son rôle dans Les Animaux Fantastiques), la vidéo montrant Johnny Depp déchaîné a été rediffusé ce jeudi 21 avril 2022 lors du procès opposant l'acteur à son ex. Dans les images que vous pouvez voir ci-dessous, l'acteur frappe des placards et déclare qu'il va monter à Amber Heard ce que c'est "d'être fou".