Joel Kinnaman (The Suicide Squad) accusé de viol : il répond que "c'est une tentative d'extorsion"

Joel Kinnaman accusé de viol : la supposée victime s'exprime

Joel Kinnaman est surtout connu pour incarner le colonel Rick Flag dans Suicide Squad et dans la suite Suicide Squad 2 alias The Suicide Squad. Mais ce n'est pas pour une actu sur le cinéma qu'il fait parler de lui : TMZ a révélé qu'il a été accusé de viol. Ce 11 août 2021, un procureur suédois a ouvert une enquête contre l'acteur suédois, suite à une plainte. Gabriella Magnusson, aussi appelée Bella Davis, mannequin de 28 ans, a expliqué au Daily Mail qu'elle aurait été violée par l'homme suédois de 41 ans à New York, en 2018.

Bella Davis a expliqué au média anglais avoir fourni des preuves de ses accusations (des enregistrements audios et des photos). "Maintenant, je laisse ça entre les mains de la police" a-t-elle précisé, se disant "reconnaissante" d'être prise au sérieux. Sur Instagram, Gabriella Magnusson a de nouveau affirmé qu'elle aurait été victime de viol. Elle a même déclaré que l'agent de Joel Kinnaman lui aurait proposé de lui payer un avocat pour la faire taire.

L'acteur de Suicide Squad 2 / The Suicide Squad réagit : "C'était consenti"

Celui qui a aussi joué dans les séries The Killing, House of Cards, Altered Carbon sur Netflix (Joel Kinnaman était absent de la saison 2 mais tait le héros de la saison 1) ou encore Hanna sur Amazon Prime Video a réagi aux accusations de viol. Joel Kinnaman a démenti l'agression sexuelle sur Instagram, en confirmant avoir eu des relations sexuelles avec Bella Davis plusieurs fois à New York, mais qui auraient été consenties à chaque fois. Après leurs ébats, le comédien n'aurait pas répondu aux appels téléphoniques de Bella Davis car il était en couple avec une autre femme à l'époque.

Gabriella Magnusson aurait alors harcelé Joel Kinnaman par téléphone et l'aurait menacé de dire à la presse que c'était un viol. Elle lui aurait fait du chantage : l'accuser de viol s'il ne disait pas oui à ses demandes ("de l'argent, des contacts à Hollywood, l'aider à obtenir un visa de travail, une page Instagram vérifiée, une page Wikipedia, une séance photo avec Sports Illustrated, 400 000 $ pour un appartement et plus"). L'ex d'Olivia Wilde qui est désormais fiancé à Kelly Gale a même assuré qu'elle aurait menacé l'acteur et ses proches.