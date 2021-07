JO de Tokyo 2021 : Simone Biles, la gymnaste US, abandonne pour le bien de sa santé mentale

Dans un communiqué de presse, la Fédération des USA a d'abord expliqué que Simone Biles "s'est retirée de la compétition par équipes pour des raisons médicales. Des examens seront réalisés quotidiennement pour déterminer si elle peut recevoir le feu vert médical pour les compétitions à venir".

L'athlète doit "traiter avec des démons dans la tête" : "Je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale"

Mais, toujours ce mardi 27 juillet 2021, quelques heures après avoir abandonné les Jeux Olympiques de Tokyo 2021, Simone Biles a révélé les vraies raisons de son abandon devant la presse du monde entier. "Dès que je monte sur le tapis, c'est juste moi et ma tête... traiter avec des démons dans ma tête, mais je me suis dit : il faut mettre sa fierté de côté et être là pour l'équipe" a-t-elle confié. Sauf que "je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale et ne pas compromettre ma santé et mon bien-être, c'est pourquoi j'ai décidé de prendre du recul et de laisser les autres filles faire le boulot" car "je ne voulais pas risquer de me faire mal ou de faire quelque chose de stupide en participant à cette compétition".

"Ça craint que cela arrive ici aux Jeux Olympiques, mais avec l'année qu'on a eue, je ne suis pas surprise que cela se produise. Je n'ai plus autant confiance en moi qu'avant, je ne sais pas si c'est une question d'âge. Je suis un petit peu plus nerveuse quand je fais mon sport" a continué d'expliquer la médaillée olympique. "Nous sommes aussi humains, nous devons protéger notre esprit et notre corps, plutôt que de faire ce que le monde attend de nous" a rappelé Simone Biles en parlant d'elle et des autres athlètes en général. Des mots qui rappellent forcément ceux de la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, qui avait quitté Roland-Garros pour se consacrer à son bien-être.