Jesta Hillmann (Mamans & Célèbres) amincie de 44 kilos : "J'ai perdu tout mon poids des deux grossesses"

Et pour aider les personnes qui voudraient elles aussi perdre du poids en mangeant plus sain, Jesta a écrit un nouveau livre de cuisine : "Parfois c'est dur de varier son alimentation quand on veut manger sainement, c'est pour ça que je vous ai écrit le @jestatouille numéro 1 avec 65 recettes et que le numéro 2 va sortir dans 1 mois ! Impatiente de voir ce deuxième Jestatouille entre vos mains".

"Maintenant il va falloir que je me raffermisse" avec du sport

Désormais affinée, la maman de deux enfants veut se mettre au sport pour raffermir son corps. "Maintenant il va falloir que je me raffermisse car bien évidemment les traces des deux grossesses rapprochées sont toujours bien présentes malgré le poids perdu" a-t-elle déclaré, "Chaque chose en son temps, j'ai d'abord voulu enlever les kilos superflus avant toute chose".

Déjà, après sa première grossesse, l'influenceuse avait expliqué sur les réseaux : "J'ai décidé de me prendre en main 9 mois après mon accouchement pour enfin perdre mes derniers kilos de grossesse. Prendre 28 kilos pour une grossesse n'est pas anodin et je savais qu'il y aurait forcément beaucoup de travail post accouchement... Je me sentais mal dans ce corps qui ne me ressemblait pas. Je vous cache pas que j'ai eu des phases de motivation puis de démotivation comme tous le monde mais j'ai réappris à faire du sport et à bien manger. (...) Je me sens vraiment mieux dans ce corps qui a porté la vie maintenant même si il reste encore 2/3 kilos à perdre pour atteindre mon poids d'avant grossesse mais je m'aime à nouveau et c'est le plus important de se sentir bien, peu importe son poids !".