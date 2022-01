Jessica Thivenin et Thibault Garcia : leur fils Maylone voit un fantôme chez eux

Jessica Thivenin, qui sera absente des Marseillais au Mexique, la nouvelle saison des Marseillais qui devrait pas tarder à arriver sur W9, a précisé dans ses stories : "Pour les gens qui me suivent, mon fils voit toujours ce monsieur. Pour ceux qui viennent d'arriver sur mon Snap, mon fils voit un monsieur dans la maison depuis quelque temps... Voilà, à chaque fois il me dit : 'Maman, le monsieur il est là'. Les enfants voient des choses que nous ne voyons pas quand ils sont petits apparemment...".

Le papa, Thibault Garcia, avoue : "J'ai peur moi du coup maintenant !"

L'influenceuse et candidate de télé-réalité que vous avez récemment pu voir dans Les Marseillais à Dubaï a cependant assuré ne pas être effrayée par ce possible fantôme chez elle. "Ça ne me fait pas peur. Je le rassure. Mais c'est quand même spécial !" a expliqué Jessica Thivenin, "J'avais un copain qui avait un copain imaginaire quand il était petit".