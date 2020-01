Jennifer Aniston et Brad Pitt se retrouvent aux SAG Awards : les photos enflamment la toile

Avant les Oscars 2020 qui auront lieu le 9 février (découvrez la liste des nommés), ce sont les SAG Awards 2020 qui se sont tenus ce dimanche à Los Angeles. Comme les Golden Globes, la cérémonie récompense le meilleur des séries et des films de l'année, les prix étant décernés par la Screen Actors Guild, un syndicat professionnel américain. Parmi les gagnants de cette nouvelle édition, on retrouve Parasite, Joaquin Phoenix pour Joker mais aussi Jennifer Aniston, sacrée meilleure actrice dans une série dramatique pour The Morning Show et Brad Pitt, meilleur acteur dans un rôle secondaire pour Once Upon a Time... in Hollywood.

Quand Jennifer Aniston et Brad Pitt se retrouvent

Même s'ils sont séparés depuis un bon moment déjà, Brad Pitt et Jennifer Aniston sont toujours amis (et rien de plus, n'allez pas vous faire des idées !). Déjà présents aux Golden Globes il y a quelques semaines, les deux acteurs ont cette fois été photographiés ensemble pour le plus grand plaisir des internautes ! C'est dans les coulisses des SAG Awards 2020 que plusieurs photos l'ex-couple ont été capturées.