Jazz trompée par Laurent Correia... qui aurait un enfant caché ? Elle sort du silence

Jazz trompée par Laurent ? Une femme affirme qu'elle a un bébé de Laurent

Jazz et Laurent Correia sont les heureux parents de deux enfants, Chelsea et Cayden, et attendent aussi un troisième enfant. La star de la JLC Family sur TFX est enceinte et attendrait une petite fille, le prénom a été dévoilé par la maman elle-même sur les réseaux. Malgré ce bonheur familial, les parents se retrouvent face à une nouvelle rumeur sur les réseaux : Laurent aurait un enfant caché avec une autre femme, et forcément, Jazz ne serait pas au courant.

C'est Nadé, la femme de Marc Blata, qui a fait cette révélation dans ses stories. Elle a posté des captures d'écran sa story Snapchat, d'une conversation qu'elle a eu en DM avec une femme, qui assure avoir eu un bébé avec Laurent. "Je ne cherche pas le buzz. Je veux juste que sa femme sache, quitte à perdre ma pension, et que ma fille puisse savoir et être fière de qui est son père, qu'elle voie ses frères. Quand on a eu la réponse du test de paternité, je pensais sincèrement qu'il allait faire en sorte de faire intégrer ma fille à sa famille" a-t-elle écrit à Nadé, "Quand j'ai vu l'histoire en fait je me suis dit il n'y a pas que moi" (ne faisant référence aux rumeurs de tromperies de Laurent qui ont été démenties par sa femme Jazz).