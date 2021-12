Jazz Correia : son bébé "n'arrive pas respirer de lui-même", ses confessions bouleversantes

Le bébé de Jazz victime d'une infection aux poumons

C'est ce mercredi 8 décembre 2021 que Jazz a donné naissance à son troisième enfant : London, un petit garçon. Malheureusement pour elle et sa famille, ce qui devait être une fête a rapidement viré à l'inquiétude. En cause ? L'état de santé du bébé a été jugé instable par les médecins et il se retrouve désormais hospitalisé, sous surveillance constante.

Comme l'a récemment confié la jeune maman, London est victime "d'une infection dans les deux poumons" décrite comme "un trou d'air" avec du fluide à l'intérieur, ce qui a pour conséquence de lui faire manquer d'oxygène et de l'empêcher de respirer normalement. Une situation préoccupante, d'autant plus qu'elle ne semble toujours pas vouée à s'améliorer.

"Il n'arrive toujours pas à respirer de lui-même"

A l'occasion d'une story Instagram publiée ce samedi 11 décembre 2021, Jazz a au contraire révélé que son fils n'a pas encore assez de force pour affronter le monde tout seul, "J'ai tellement pleuré [ce matin], parce qu'aujourd'hui ils voulaient essayer de lui enlever l'oxygène pour voir s'il arrivait à respirer de lui-même, mais il n'y arrive toujours pas." Une situation vécue comme "une défaite" par la star de télé-réalité, qui espérait pouvoir entamer un début de vie normale auprès de son enfant, "Ca me faisait trop de la peine. Je m'étais faite à l'idée que ce soir, je pourrais dormir avec lui dans la chambre."

Petite précision toutefois, même dans le cas où London se serait mis à respirer normalement, les problèmes n'auraient pas été derrière eux pour autant, "Je sais que c'est pas fini, c'est encore long, il y a l'infection, le trou d'air...". Néanmoins, elle aurait aimé pouvoir être à ses côtés durant ce difficile combat afin de l'aider à sa façon et non plus être séparée de lui d'un étage.

Une épreuve difficile pour Jazz et sa famille

Malgré tout, même si l'envie de craquer est là, "Le temps est long, c'est dur. Je pleure au moins dix fois par jour", Jazz a promis qu'elle ne se laisserait pas abattre. Aussi, même si elle ne comptait pas allaiter cette fois-ci, elle a finalement pris la décision de commencer à tirer son lait afin d'offrir le meilleur à son enfant, "London n'a pas mangé depuis quatre jours car il ne le peut pas. Mais je sais que quand il va commencer, le meilleur pour lui ce sera du lait maternel".

Toutes nos pensées vont à Jazz, Laurent et toute la famille. On espère que tout s'arrangera rapidement.