Jazz Correia : Chelsea et Cayden futures stars de la chanson ? Elle annonce leur première musique

Après Jordy dans les années 90 avec Dur dur d'être un bébé, et Hilona dans les années 2000 avec Un monde parfait, place désormais à Chelsea et Cayden pour les années 2020 ? Ce n'est pas impossible. Comme vient de l'annoncer Jazz Correia ce mercredi 22 décembre 2021, ses deux enfants viennent à leur tour de se lancer dans le monde de la musique.

Les enfants de Jazz se mettent à la musique

"Ces derniers temps, Chelsea et Cayden étaient sur un nouveau projet, d'une musique qu'ils ont faite, avec une petite choré, un petit clip..." a-t-elle ainsi révélé avec enthousiasme lors d'une story sur Instagram. Et selon elle, cette nouvelle aventure ferait déjà le bonheur de ses enfants, "ils ont passé un moment merveilleux. Ils ont adoré". Surtout, celle-ci n'aurait rien d'une surprise.

Au contraire, alors que sa soeur Eva Queen a récemment été célébrée aux NRJ Music Awards, Jazz a rappelé que la musique était une affaire de famille, "Chelsea s'est trouvé une passion. Après, elle est fan de sa tata donc ça ne m'étonne pas".

Un premier clip avant la fin de l'année

Aussi, sortez votre agenda et notez, "leur première musique sortira le 29 décembre 2021". Et bien évidemment, celle-ci n'aura pas pour but de concurrencer Orelsan & cie, mais sera réservée aux plus petits. De fait, Jazz compte donc sur ses abonnés afin de "la faire découvrir à [leurs] enfants, [leurs] neveux, [leurs] nièces. Partout partout. A tous les enfants".

Le petit plus ? Si l'on se fie au premier extrait dévoilé par la compagne de Laurent, ce morceau intitulé Chelsea & Cayden Dance a été enregistré en anglais. Quoi de mieux pour permettre à un jeune public de se familiariser avec cette langue ?