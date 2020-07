Jari Jones : l'actrice et mannequin grande taille, noire et trans, symbole du changement

Sur son compte Insta, Jari Jones s'est montrée une bouteille de champagne à la main, en train de l'ouvrir devant l'une de ses affiches Calvin Klein accrochées dans Big Apple. En légende du post, elle se réjouit de cet instant très important pour les causes BLM et LGBTQIA+ : "Il y a ces moments dont j'entendais parler qui t'aident à guérir quand la société t'a mise plus basse que terre encore et encore" et "j'étais fatiguée d'attendre que ces moments arrivent. Alors j'ai décidé de les créer. Pas pour moi, mais pour les prochains rêveurs : les parias, queer, trans, les personnes invalides, les gros et magnifiques noirs, toutes ces étoiles qui attendent leur moment de briller".

Cette campagne publicitaire est un grand pas en avant qui marque vraiment une évolution : les beautés sont multiples, il n'existe pas une seule sorte de beauté dans le monde. "Je n'ai jamais vu de ma vie une femme trans noire mise sur une telle plateforme publique et se voir célébrée là-dessus" a-t-elle avoué à Yahoo, "C'était énorme pour moi. Il y a tellement d'émotions en moi qui me rappellent mon propre vécu, mes tentatives pour percer dans l'industrie de la mode. Tous les 'non', les 'tu ne peux pas' et les 'tu ne pourras jamais' se sont dissipés à ce moment précis".

Avant CK, Jari Jones a aussi été mannequin pour Fenty, la marque de Rihanna, Reebok, Chromat ou encore Dove.