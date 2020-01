James Corden, son Carpool Karaoke truqué ? Il répond avec humour aux accusations

Face à toutes ces interrogations, l'acteur s'est expliqué sur le plateau de The Late Late Show with James Corden : "J'ai récemment été victime d'un scandale dans les médias. Il y a eu de sérieuses accusations contre moi. J'ai décidé d'affronter les rumeurs. Je veux rassurer mon public en lui disant que les accusations ne sont pas vraies. Je veux bien sûr parler de toutes ces personnes qui disent que je ne conduis pas la voiture de 'Carpool Karaoke'. Je déteste ce que je m'apprête à dire, mais fake news okay ?", a-t-il confié.

"Je conduis toujours la voiture"

James Corden raconte ensuite la raison pour laquelle la voiture était tractée lors de ce tournage : "Je sais que c'est moche, mais je veux dire que je conduis toujours la voiture sauf pour les séquences où on juge que c'est dangereux comme quand on danse, quand on change de costumes ou... quand je suis saoul. Dans le cas de Justin Bieber, c'était une question de sécurité où il était mieux de mettre une voiture sur une remorque. Je n'arrêtais pas de me perdre dans ses yeux."

L'animateur britannique s'amuse ensuite des titres des médias pour dénoncer le scandale : "Buzzfeed a dit 'James Corden a été démasqué' (...) The Guardian a écrit en titre 'le plus gros mensonge depuis celui autour du père Noël'. Je suis choqué d'avoir pu faire quelque chose capable d'énerver encore plus les gens que les chats. Les gens étaient furieux sur Twitter. Le message qui m'a le plus blessé est quand on m'a appelé un 'p*tain de menteur' (...) Je vous jure que 95% du temps, je mets en danger la vie des stars. Mais cela reste une émission télé, donc tout n'est pas vrai. C'est de la télé et quelques fois, nous faisons des choses juste pour la beauté du divertissement."

Et en France ?

Après cette polémique, des internautes se sont demandés si Camille Combal conduisait lui aussi réellement la voiture dans le Carpool Karaoke version française. Eh bien, la réponse est... oui : "Ahahah oui c'est moi qui roule! On a pas les moyens 😂 Et miracle j'ai encore 12 points sur mon permis", a tweeté l'ex-chroniqueur de TPMP. Un message plein d'humour !