Billie Eilish se déchaîne dans Carpool Karaoke : chant, Justin Bieber et visite de sa maison

Billie Eilish raconte ses rencontres avec des célébrités

A tout juste 18 ans, Billie Eilish est devenue l'une des chanteuses les plus hype du moment. Nommée aux Grammy Awards 2020 ou encore sacrée femme de l'année par le magazine Billboard, elle a maintenant été invitée à participer au célèbre Carpool Karaoke dans The Late Late Show with James Corden. La star a chanté ses tubes bad guy, Ocean Eyes et all the good girls go to hell dans la voiture au côté de l'animateur.

En plus de reprendre ses propres titres dans l'émission, Billie Eilish a fait une rétrospective de son année 2019 qui a été très intense. Elle a notamment confié avoir adoré rencontrer deux chanteurs dont elle est fan : Billie Joe Armstrong, le leader de Green Day, et Justin Bieber à Coachella.

Elle dévoile la chambre où elle a créé son album

Dans le Carpool Karaoke, l'interprète de when the party's over a aussi improvisé une petite session de ukulélé, instrument avec lequel elle a appris à écrire des morceaux quand elle était plus petite. Celle-ci a raconté le moment où elle a commencé à écrire des chansons avec ses copines, quand elle n'avait que 6 ans.

Billie Eilish a ensuite fait un arrêt dans la maison où elle a grandi. Celle qui sera en concert unique en France au festival Lollapalooza en juillet 2020 a ainsi montré à James Corden la chambre où elle a créé son premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? (sorti en mars 2019) avec son frère. Elle lui a même montré son araignée de compagnie. La réaction de l'animateur vaut le détour !