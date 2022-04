Jaime Lorente (La Casa de Papel) papa : il dévoile enfin le visage de sa fille Amaia

Si La Casa de Papel a pris fin en décembre 2021 avec la partie 2 de la saison 5 sur Netflix, Jaime Lorente ne s'ennuie pas ! Celui qui incarnait Denver a non seulement plusieurs projets professionnels (en plus de ses chansons) mais surtout, il est désormais en couple avec une certaine Marta et est papa d'une petite fille prénommée Amaia. Sur Instagram, l'acteur espagnol vient de dévoiler le visage de sa petite princesse. Spoiler : elle est trop mignonne !

Jaime Lorente dévoile le visage de sa fille Amaia sur Instagram