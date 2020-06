J.K. Rowling - son ex-mari réagit après ses révélations : "Je ne suis pas désolé de l'avoir giflée"

Déjà accusée de transphobie dans le passé, J.K. Rowling se retrouve à nouveau sous le feux des projecteurs après des propos polémiques. Même Daniel Radcliffe, Emma Watson ou encore Eddie Redmayne ont condamné les propos de la maman de Harry Potter. Dans un long message posté ce mercredi 10 juin 2020 sur son blog, la romancière britannique réagissait à la polémique et confiait avoir été victime de violences domestiques et d'agressions sexuelles lors de son premier mariage. Un "passé complexe qui dessine (s)es peurs, (s)es intérêts et (s)es opinions".

J.K. Rowling victime de violences domestiques ? Son ex-mari réagit

Des accusations auxquelles Jorge Arantes, son premier mari et père de sa fille, Jessica (27 ans), a réagi dans une interview accordée à The Sun. S'il reconnait l'avoir "giflée" une fois, il précise : "J'ai giflé Joanne - mais il n'y a pas eu d'abus soutenu. Je ne suis pas désolé de l'avoir giflée". Il y a 10 ans, l'ancien journaliste portugais avait déjà admis s'être montré violent envers son ex-femme la nuit où elle l'avait quitté. "J'ai dû la traîner hors de la maison à cinq heures du matin et j'avoue l'avoir giflée très fort dans la rue". Un incident isolé pour lui, qui ajoute : "Elle raconte ce qu'elle veut. Je ne l'ai pas frappée". "C'est vrai que je l'ai giflée, mais je ne l'ai pas maltraitée".

NDLR : Pour rappel, gifler une personne reste un acte violent à ne pas minimiser, d'autant plus quand il est pratiqué par un homme envers une femme. Au regard de la loi, cet acte peut être qualifié de coups et blessures volontaires.

En France, vous pouvez joindre Violences Femmes Info en appelant le 39 19, un numéro d'écoute national destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés. Appel anonyme et gratuit 7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedi, dimanche et jours fériés.