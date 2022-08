J.K. Rowling s'en prend à ses haters dans son nouveau livre et ça relance la guerre

On ne sait pas si J.K. Rowling écrira un jour un nouveau livre Harry Potter, mais l'autrice semble actuellement s'amuser avec son personnage de Cormoran Strike, héros de la série littéraire policière Les Enquêtes de Cormoran Strike, débutée en 2013 et composée à ce jour de six tomes.

Ainsi, deux ans après la publication de son dernier roman intitulé Sang trouble (publié en France le 16 février de cette année), le célèbre détective privé londonien est de retour cette semaine avec une enquête très spéciale dans le livre The Ink Black Heart.

Et pour cause, celle-ci suit le meurtre d'Edie Ledwell, une vidéaste à succès sur YouTube, spécialisée dans les cartoons satiriques, qui s'était préalablement retrouvée au centre d'une vive polémique à la suite d'un dessin animé jugé raciste et transphobe. Avant sa disparition sanglante, l'artiste avait vu l'adresse de sa maison être dévoilée sur Internet et avait reçu de nombreuses menaces de mort et de viol.

J.K. Rowling utilise son expérience dans son nouveau livre

Une intrigue dans l'ère du temps, mais également personnelle pour J.K. Rowling. Cela ne vous aura pas échappé, l'histoire d'Edie Ledwell, dépeinte dans le livre comme une victime d'un acharnement démesuré et d'une véritable campagne de dénigrement par ceux qui se définissent comme des social justice warriors, fait tout simplement écho à la sienne.

Depuis plusieurs années maintenant, une partie du public tente de cancel l'écrivaine en raison de son point de vue sur la transidentité. Si J.K. Rowling affirme soutenir la cause LGBTQ+ et les personnes trans, elle ne veut en revanche pas admettre que le genre n'existe pas, au risque de voir l'identité féminine / la condition de femme disparaître, ce qui viendrait taire les discriminations et problématiques qui entourent ce sexe.

Aussi, il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour découvrir que J.K. Rowling est quotidiennement sujette à des insultes et menaces, très souvent virulentes et inquiétantes, qui ont notamment abouti à la diffusion de son adresse personnelle sur Twitter en novembre 2021 et à une alerte à la bombe à son domicile en juillet 2022. Autant dire que ce n'est pas l'inspiration et l'expérience qui lui manquaient pour écrire cette nouvelle enquête.

Les internautes l'attaquent encore

Or, s'il n'est pas rare de voir un auteur ou une autrice s'inspirer de sa propre vie au moment d'écrire un livre, les mêmes personnes qui critiquent J.K. Rowling n'apprécient pas beaucoup de la voir se venger ici en mettant en scène une sombre facette de ces SJW. De fait, sans grande surprise, la découverte du synopsis de The Ink Black Heart n'a fait que renforcer leur haine à l'encontre de la maman de Cormoran Strike et vient de lancer une nouvelle vague de harcèlement et d'insultes.

"Je viens de lire le pitch du nouveau livre de Rowling et j'essaye de ne pas rire mais c'est vraiment dur. Genre paye ta subtilité et ton ouin ouin", peut-on ainsi lire sur Twitter, tout comme "Mdr mais le prochain livre de J.K. Rowling, c'est une blague ? Cette femme est folle (et surtout n'a honte de rien)", ou encore "Je n'avais encore jamais vu un complexe de victime aussi intense que celui de J.K. Rowling qui écrit un livre complet sur la façon dont elle est persécutée, lol".