It's a Sin : pourquoi la série percutante sur le sida dans les années 80 est à voir absolument

Un projet de longue haleine pour Russell T Davies

L'action de It's a Sin débute en 1981 et se termine en 1991 soit il y a 30 ans. Pour Russell T Davies, qui a créé la série et écrit les épisodes, le projet autour du show est presque aussi ancien. En 1999, le Britannique a écrit la série Queer as Folk qui, bien qu'elle traite de la vie de trois homosexuels à Manchester, n'évoque jamais ouvertement le Sida. Une décision logique pour l'époque, a expliqué le créateur, soulignant que la série fait de nombreuses références cachées à la maladie à travers ses deux saisons. A l'époque, les premiers traitements médicaux contre la maladie étaient expérimentés. "On a l'impression que tout était parfait après 1996 mais ça ne l'était pas du tout. Nous n'avions aucune idée. C'était comme une expérience. Tout ça nous semblait toujours mortel" a-t-il confié à The Hollywood Reporter.

Bien que l'idée d'écrire une série sur le sida lui trottait dans la tête à l'époque, Russel T Davies confie qu'il a préféré attendre pour avoir plus de recul. Des années plus tard, en 2015, il crée la série Cucumber qu'il a pensée comme une "suite spirituelle" à Queer as Folk. A la fin de cette production, il a le déclic : "Quand j'ai envoyé le dernier épisode, je me suis dit : 'Maintenant je dois écrire sur le sida'" confie-t-il.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là : le projet peine à convaincre les chaînes outre-Manche. Russell T Davies précise que la chaîne Channel 4, qui a finalement diffusé la série au début de l'année, avait à l'origine rejeté le projet en 2016. C'est suite à un changement à la tête de la direction de la chaîne que la série a été commandée, 4 ans plus tard.

Des personnages inspirés de proches du créateur

Pour écrire It's a Sin, Russell T Davies s'est inspiré de ses proches. Le créateur, ouvertement gay, confie que Ritchie, Colin, Roscoe et les autres ont été influencés par des gens qu'il a connus, bien que les personnages ne reflètent pas forcément chacun une expérience vécue par une personne en particulier. "C'était principalement une façon de se souvenir. Parce que j'étais là à cette époque, j'ai vu ces gens, j'ai connu ces gens, j'ai aimé ces gens" a-t-il expliqué.

Le personnage de Jill Baxter, elle, est basée sur une des amies de Russell T Davies, Jill Nalder, qui fait d'ailleurs une apparition dans It's a Sin dans le rôle de la mère de Jill. Ils se connaissent depuis leurs 14 ans et Jill Nalder, comme la Jill de la série, a été impliquée dans la crise du Sida. Elle a participé à des levées de fonds pour la recherche et la reconnaissance de cette maladie et a soutenu des hommes malades en leur rendant visite à l'hôpital.