Isabeau (Objectif Reste du Monde) aurait ghosté son mec et leur mariage pour l'émission

Isabeau et Nicolas se seraient mis en couple après Les Princes et les Princesses de l'amour 4

Avant d'être dans Objectif Reste du Monde sur W9, avec un casting de fou pour ORDM et des clashs et des couples, Isabeau était dans Les Princes et les Princesses de l'Amour 4 sur W9. Et son ex, Nicolas Perfetti, qui était lui aussi au casting des Princes de l'amour 8 s'est confié à StarMag sur la candidate de télé-réalité et leur ancien couple.

"Les rumeurs sont fausses" a d'abord assuré Nicolas, "elle a eu quelqu'un d'autre sur les 4 dernières années, moi aussi" mais ils n'étaient pas en couple au moment du tournage des Princes de l'amour 8, alias Les Princes et les Princesses de l'amour 4. "On bossait ensemble en fait", "on a essayé d'être ensemble" et "on vivait ensemble en colocation" a-t-il expliqué, "on avait un relation fusionnelle" et "je l'aimais énormément mais c'était un petit peu l'amour impossible". Du coup, pendant qu'Isabeau était venue comme prétendante pour Marvin, Nicolas était venu comme prétendant pour Khloé. Sauf que "le fait de la voir dedans, séduire quelqu'un d'autre, eh bien en fait ça m'a fait un espèce de déclic" a avoué Nicolas, qui était alors "très perturbé".