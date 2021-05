Instagram : tente The Reels Challenge, le concours pour devenir influenceur

Instagram et l'agence Follow ont lancé The Reels Challenge

Après le carnet No Pressure dont Rose Thr nous avait parlé ou encore la fin des likes, Instagram a fait une grande annonce. Le réseau social s'est associé à l'agence d'influence Follow pour lancer un concours. Son nom ? The Reels Challenge. Son but ? "Dénicher un nouveau talent sur Reels, qui remportera un contrat d'un an avec l'agence Follow" comme l'a révélé le communiqué de presse. Une compétition 100% digitale, qui a commencé ce mardi 4 mai 2021 et va durer pendant 1 mois. A la fin, le/la gagnant(e) deviendra influenceur/influenceuse et sera représenté(e) par Follow !

"A travers ce concours de talents inédit sur Reels", Instagram, qui a fêté ses 10 ans en 2020, "souhaite offrir une nouvelle opportunité d'expression à la communauté et lui permettre d'être récompensée pour sa créativité" est-il précisé. Cela sera réalisé "grâce au soutien de l'agence Follow, qui assurera l'accompagnement du gagnant du Reels Challenge pendant un an".

10 influenceurs te mettent au défi de faire une Reel pour montrer ton talent

Depuis ce 4 mai 2021, 10 influenceurs dont Sundy Jules (@sundyjules), Fabian CR (@fabiancrfx), Enzo, Tais-Toi ! (@enzotaistoi) et Marylou Le Loup (@marylouleloup) ont ainsi invité leurs communautés à tenter leur chance. Via leurs comptes respectifs, ils ont invité les abonnés à dévoiler leur talent dans une Reel.

Eh oui, si tu veux participer à The Reels Challenge et essayer de gagner ta place d'influenceur, il faut poster une Reel originale qui montre ton talent et ta créativité. Alors si tu rêves de devenir le/la futur(e) star d'Instagram et des réseaux, à toi de jouer ! A noter que plusieurs étapes de votes se dérouleront sur le compte @wearefollow. Les 2 finalistes du concours enregistreront une ultime Reel en studio à Paris.

Pour rappel, les Reels d'Instagram ont déjà permis à une nouvelle génération de talents d'émerger comme @ghettotwins_, @itscrazysally ou encore @fredstauffer.