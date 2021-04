Instagram : bientôt la fin des likes ? Ce sera à vous de choisir si vous les voulez ou non

Des conséquences négatives pour les likes ?

Qu'on le veuille ou non, les "likes" sont désormais ancrés dans nos vies et ont un véritable impact sur notre façon d'utiliser les réseaux sociaux ou plateforme de vidéos. Que ce soit en tant qu'abonnés / visiteurs afin d'approuver ou non un contenu, ou en tant que créateurs afin de connaître le ressenti du public vis-à-vis de son travail et le faire ainsi évoluer pour ne pas se faire oublier.

Une situation stressante (c'est impossible de vivre constamment en fonction de l'avis des autres et en se comparant aux autres) et parfois méchante (les trolls/haters sont capables de bousiller le travail d'une personne en s'attaquant à son référencement), qu'Instagram compte faire évoluer dans les mois à venir.

Instagram veut supprimer les compteurs

Dans un communiqué, les dirigeants du réseau social - qui espèrent lancer une version enfants d'Instagram, ont en effet annoncé être en train d'expérimenter une nouvelle option qui permettrait aux utilisateurs d'opter ou non pour l'affichage du compteur de likes sur l'application.

Pour être plus précis, ils pourraient ainsi décider de masquer ce compteur sous leur propre profil - de cette façon ils limiteraient le jeu des comparaisons et les déceptions peu légitimes (un like n'est pas synonyme de succès !), ou bien sous les posts des autres utilisateurs, ce qui pourrait notamment limiter le jeu dangereux de l'influence (on a parfois tendance a trop faire confiance à un compte très liké en le pensant fiable, alors que l'on ne sait jamais si les likes sont réels ou achetés/mendiés en story).

Pour l'heure, on ne sait pas encore si cette option intéressante sera réellement développée dans le monde, seuls quelques utilisateurs testent aujourd'hui cette nouvelle fonctionnalité. Néanmoins, quand on sait que YouTube compte de son côté supprimer le compteur de "pouces négatifs" sous les vidéos, on comprend que les réseaux sociaux sont enfin prêts à s'attaquer à cette fameuse guerre des likes.