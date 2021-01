Instagram : Cristiano Ronaldo et Kylie Jenner ont les posts les plus likées de 2020

4. Kylie Jenner se montre avec Travis Scott et leur fille Stormi (16 millions de likes)

Kylie Jenner, elle, n'arrive peut-être "que" 4ème du classement des posts Instagram les plus likés en 2020, mais elle en possède 4 au total dans ce classement. La star de télé-réalité et businesswoman à la tête de ses marques de maquillage et de soins (Kylie Cosmetics et Kylie Skin) arrive 4ème avec une première série de photos montrant elle-même, sa fille Stormi et le père de l'enfant, Travis Scott. Des clichés de famille spécialement publiés pour souhaiter un bon anniversaire au rappeur, qui a eu 28 ans le 30 avril 2020. "Joyeux anniversaire au papa de l'année ! Je commence lentement mais sûrement à accepter le fait que Stormi est une fille à papa mais peu importe. Nous avons fait des efforts pour être à moitié géniaux !" avait avoué Kylie Jenner, "Le plus beau, le plus intelligent, le plus aimant et le plus drôle des petits bébés. Le meilleur cadeau. Ok je pleure. Je t'aime pour toujours !".