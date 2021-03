Instagram veut lancer une version de l'application... pour les enfants de moins de 13 ans

Instagram pour les enfants ?

Alors que de nombreux parents ont déjà du mal à garder un certain contrôle concernant les activités de leurs enfants sur leur smartphone, Facebook s'apprête à ajouter une difficulté à ce casse-tête. Et pour cause, la compagnie qui détient désormais Instagram souhaite lancer une nouvelle version de cette célèbre application de photos/vidéos à destination des plus jeunes.

C'est BuzzFeed News qui a dévoilé l'information, Vishal Shah - le vice président des produits de Instagram, a récemment annoncé aux employés la nouvelle ambition du site. Dans un message qui leur était adressé, il a notamment déclaré : "Nous avons identifié le secteur jeunesse comme l'une des priorités sur laquelle travailler. (...) Nous allons tenter de nous concentrer sur deux choses : a) l'accélération de notre intégrité et le respect de la vie privée afin d'assurer l'expérience la plus sécurisée possible pour les ados. Et b) monter une version d'Instagram qui permettra aux personnes de moins de 13 ans d'utiliser sereinement Instagram pour la première fois".

Une application pensée pour la sécurité des plus jeunes

Sans surprise, cette nouvelle manoeuvre inquiète déjà de nombreux internautes. En plus d'habituer très (trop ?) tôt les enfants à l'utilisation d'applications chronophages qui jouent sur le culte de l'image et augmentent les complexes, nombreux sont ceux à craindre que cette version donne naissance à un nouveau repère pour les prédateurs sexuels.

Aussi, au micro de BuzzFeed, Adam Mosseri - le boss de Instagram, a rapidement tenu à rassurer tout le monde. Tandis que l'application classique vient de mettre en place de nouvelles mesures visant à protéger les mineurs de plus de 13 ans, le critère numéro 1 durant la création de cette nouvelle version - qui sera chapeautée par Pavni Diwanji (qui avait déjà bossé sur YouTube Kids), sera la sécurité des plus jeunes.

Conscient qu'il y a "de plus en plus d'enfants" qui veulent utiliser des applis comme Instagram aujourd'hui, alors même qu'il est compliqué de vérifier les âges au moment des inscriptions, il voit en ce nouveau projet la solution idéale pour contenter tout le monde et éviter des drames, "On a encore beaucoup à faire [pour s'assurer des identités des utilisateurs], mais l'une des réponses à cela est de créer une version d'Instagram qui serait destinée aux plus jeunes et sur laquelle les parents auraient un contrôle et une transparence uniques."

Un projet juteux

Malheureusement, le projet n'étant qu'au stade d'idée à ce jour, il faudra se montrer patient avant d'en savoir plus sur les contours de l'appli (quelles options possibles ? présence de DM ?) et sur la façon dont les développeurs arriveront réellement à s'assurer de l'absence de prédateurs.

Seule chose de sûre à l'heure actuelle, cette version d'Instagram ne sera pas uniquement pensée pour le bien être des enfants. Selon BuzzFeed News, une telle appli permettra également de mieux cibler les publicités et donc de toucher de nouveaux marchés très juteux. On peut le voir sur YouTube, le secteur jeunesse peut rapporter très gros.