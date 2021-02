Rose Thr : No Pressure, Reels sur Instagram, influence... Elle se confie en interview Off Screen

Rose Thr nous parle du carnet No Pressure

Instagram et la marque Don't Call Me Jennyfer ont sorti le carnet No Pressure en décembre 2020. Un carnet réalisé en collaboration avec les influenceurs @rose.thr, @enzotaistoi, @celia_7721 et @itscrazysally. Le but de ce carnet ? Aider les ados à relâcher la pression, à se sentir bien. A cette occasion, Rose Thr a accordé une interview Off Screen à PRBK.

"On s'est réuni" avec les autres influenceurs "pour vous donner des petites citations et un peu de positivisme", "et moi, à l'intérieur, j'ai pu mettre quelques citations qui me tenaient à coeur mais vous pouvez aussi en rajouter, vous pouvez marquer le nom de vos amis, les anniversaires", "vous pouvez marquer des to-do lists, des wishlists..." nous a ainsi expliqué Rose Thr. Le carnet No Pressure, "c'est un carnet qui regroupe plein de trucs".

La star des réseaux sociaux a aussi donné ses propres conseils pour décompresser, ne pas stresser et relâcher la pression. Rose Thr a ainsi avoué se donner "un moment dans la semaine ou dans la journée" pour ne plus penser à rien et se recentrer sur elle. Ce moment pour soi, "ça peut-être du grignotage, de la télévision, une série", "tout ce que vous aimez, tout simplement" a-t-elle précisé.

Ses conseils pour devenir influenceur

Suivie par 1,2 millions d'abonnés sur Instagram et par 4,1 millions sur TikTok (elle fait d'ailleurs partie du top 10 des Français les plus suivis sur TikTok), Rose Thr a ensuite donné ses conseils pour devenir influenceurs. D'abord, c'est "un petit monde requins", "on ne connaît pas forcément, on voit juste les photos des gens qui postent, les TikTok, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur" a-t-elle tenu à prévenir. Mais ce qui fera la différence, c'est de vous montrer tel(le) que vous êtes : "Soyez originaux, soyez vous-même", "la sincérité, l'honnêteté, c'est ce que les gens aiment le plus regarder chez les gens". Elle a aussi donné des conseils pour les vidéos Reels, a révélé son filtre Instagram préféré ou encore dévoilé comment elle faisait ses retouches photos.

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.