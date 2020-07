Instagram : mais au fait, c'est quoi ce hashtag #challengeaccepted ?

Le hashtag #challengeaccepted est partout

"Challenge accepted" ("défi accepté" en français, ndlr), c'est la fameuse punchline de Barney Stinson (Neil Patrick Harris) dans How I Met Your Mother. Mais ça ressemble aussi au désormais célèbre hashtag #celestechallengeaccepted sur Instagram, utilisé par la très drôle Celeste Barber qui se lance pour défi quotidien de reprendre des poses de célébrités (souvent à la limite du ridicule). Mais pourtant, le nouveau hashtag #challengeaccepted lancé sur Insta (et qui cumule déjà plus de 4 millions de posts) n'a rien à voir avec le personnage toujours en costume ou l'humoriste du réseau social. Non, il est en lien avec le hashtag #womensupportingwomen, utilisé quant à lui plus de 7 millions de fois.

Depuis ce lundi 27 juillet 2020, vous devez voir sur votre feed Instagram ces deux hashtags en légende de clichés de femmes en noir et blanc. Il rappelle le #BlackAndWhiteChallenge en 2016, pour lequel les femmes publiaient aussi des photos en noir et blanc dans le but de sensibiliser au dépistage du cancer. Mais cette fois-ci, c'est un défi pour prôner l'entraide entre les femmes.

Comment ça marche ?

Comment ce challenge fonctionne ? C'est très simple : l'un de vos contacts Instagram vous envoie en message privé : "Il y a un défi destiné à donner du pouvoir aux femmes qui tourne sur Instagram en ce moment. Je trouve que tu es badass et géniale, j'ai bien fait attention à bien choisir les personnes qui le relèveront... Mais surtout, j'ai choisi des femmes dont je sais qu'elles partagent mes valeurs et perspectives sur le monde. Tu es l'une d'entre elles. Poste une photo de toi, seule, en noir et blanc, écris 'challenge accepted' en légende, et mentionne mon nom. Identifie 50 femmes qui feront la même chose, en privé. Je t'ai choisie parce que tu es belle, forte et incroyable. Aimons-nous les unes les autres !". Et la machine est lancée !

Stars et anonymes s'y sont essayées en grand nombre. Côté célébrités, Khloe Kardashian, Bella Thorne, Jennifer Aniston qui a aussi appelé à voter au passage, Jennifer Lopez, Kerry Washington, Reese Witherspoon, Natalie Portman, Eva Longoria, Viola Davis, Jameela Jamil ou encore Victoria Beckham ont ainsi joué le jeu.