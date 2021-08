Incroyables transformations : Ludivine Aubourg elle-même transformée, elle a perdu plus de 30 kilos

Ludivine Aubourg (Incroyables transformations) elle-même transformée : elle est passée de 80 kilos à 49 kilos

Dans Incroyables transformations sur M6, Léa Djadja, la maquilleuse pro, est partie. Elle a été remplacée par Ludivine Aubourg, qui n'avait pas peur de prendre sa place (elle avait raison puisque la compagne de Black M est déjà de retour). Ludivine Aubourg a ainsi rejoint le coiffeur visagiste Nicolas Waldorf, la styliste et journaliste de mode Charla Carter et le chirurgien plasticien Frédéric Lange. Et dans l'épisode du mercredi 4 août 2021 sur M6, la dernière recrue de l'émission de métamorphose a avoué à la candidate Caroline être elle-même passée par une transformation physique.

En effet, Ludivine Aubourg a confié être passée de 80 à 49 kilos, perdant ainsi plus de 30 kilos et ne se plaisant ni à 82 kilos, ni à 49 kilos. L'ex talent de The Voice sur TF1 devenue une experte en beauté et une influenceuse, a raconté : "J'ai connu les variations de poids. Je suis montée jusqu'à 80 kilos, ensuite j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai fait 49 kilos et j'étais malheureuse. Ensuite, j'ai fait beaucoup de sport et aujourd'hui, je suis plus haut que ça. Je sais ce que c'est de se souvenir de quand on faisait un 36, de se regarder et de se dégoûter. Je sais".

"Je suis allée dans un hôpital un jour en disant 'Aidez-moi, je n'arrive pas à ne pas manger de sucre, je ne me contrôle plus, je ne me reconnais pas'. Je ne me reconnaissais plus et j'ai fini quand même à crier à l'aide. Il faut que tu attaques ce problème de base en te faisant aider par des gens dont c'est vraiment le métier" a-t-elle expliqué dans le même épisode d'Incroyables transformations.

Ludivine Aubourg s'était confiée sur ses complexes

Déjà sur Instagram, récemment, Ludivine Aubourg qui était en couple avec Maxime de Las Vegas Academy et dont elle s'est séparée, a expliqué être complexée par son corps. Même si elle poste régulièrement des photos d'elle sur Instagram et les réseaux, cela ne veut pas dire qu'elle est sûre d'elle. "Avoir confiance en soi est un chemin, un looooonnnng chemin, personnel et intérieur. Je vous mentirais si je vous disais que je suis arrivée au bout de ce chemin. Je peux juste vous dire que je l'emprunte... certains jours... et d'autres pas" avait expliqué l'experte d'Incroyables transformations.