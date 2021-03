Ludivine Aubourg (Incroyables Transformations) : "Je n'appréhendais pas de remplacer Léa Djadja"

Purebreak : Peux-tu nous parler de ton parcours ?

Ludivine Aubourg : Je suis créatrice de contenu, principalement autour des voyages et la beauté, qui est une passion depuis très longtemps. C'est un domaine qui me plaît, qui m'attire et qui me touche particulièrement, car ça inclut le fait de prendre soin de soi.

Léa Djadja est partie pour faire le plus beau métier du monde, celui de maman

Comment es-tu arrivée dans Incroyables Transformations, après le départ de Léa Djadja ?

Pour être honnête, je ne connaissais pas l'émission. C'est quelqu'un de studio 89 qui m'a contactée sur Instagram car ils ont beaucoup aimé mon profil. J'ai pris le temps d'en parler à mon entourage, je suis très famille/amis proches, mais j'ai eu un super feeling lors des calls. Je me suis vachement fiée à mon ressenti.

Est-ce que tu étais stressée à l'idée de la remplacer ?

J'étais plutôt assez fière d'avoir cette place, surtout que Léa est partie pour faire le plus beau métier du monde, celui de maman. Je n'appréhendais pas du tout, j'étais très contente d'être sur le même fauteuil que Léa Djadja, qui est une femme assez admirable.

Tu appréhendes les retours des téléspectateurs suite à ton arrivée et au départ de Léa Djadja ?

Pas du tout. Je sais qu'elle va manquer à des gens, mais c'est comme ça, elle ne pouvait pas. On ne peut pas changer les choses.

Je n'ai pas craint de refaire de la télé

As-tu hésité à refaire de la télé après tes participations à The Voice et Las Vegas Academy ?

Pour moi, ce n'est pas du tout le même profil parce que sur des émissions comme The Voice et Las Vegas Academy, j'étais participante. Là sur Incroyables Transformations, c'est clairement différent. Du coup, je n'ai pas craint de refaire de la télé parce que je savais que ce n'était pas du tout le même exercice.

Comment s'est passée ta rencontre avec Nicolas et Charla ?

Super bien. On a organisé un dîner entre nous et d'autres personnes de la production avant de démarrer le tournage. Il y avait une très bonne ambiance, on était comme une famille.

Avez-vous des infos sur les personnes à relooker avant le tournage ?

Non, jamais. Et puis, ça nous enlèverait l'effet de surprise, on ne préfère pas.

On ne voit jamais le résultat final avant eux

Il se passe combien de temps entre la rencontre et la transformation ?

Ça se passe dans la journée, sauf pour les cas où les gens doivent avoir recours à la médecine esthétique. Il leur faut un temps de réflexion, comme il y a tout un protocole médical à suivre. Du coup, il se passe peut-être plusieurs jours. Et si des gens sont dans une objectif de perte de poids avec une nutritionniste, ça prend plus de temps.

Quel est l'ordre de passage pour le relooking ?

Ça se passe complètement en fonction de la personne. Par exemple, si on a une candidate avec une couleur très compliquée à changer et à rattraper, on se concerte tous ensemble et Nicolas va nous dire qu'il doit commencer par les cheveux parce qu'il y en a pour des heures. C'est comme un puzzle. Il y a des jours où c'est un vrai casse-tête chinois, on prend plus de temps. Ce n'est jamais deux fois la même chose, c'est vraiment en fonction des difficultés. Si j'ai un maquillage complexe à réaliser et qu'il ne va pas rester longtemps, je demande à ce que le maquillage soit fait en dernier. On s'adapte vraiment à chaque candidat.

As-tu un petit secret de tournage à nous dévoiler ?

C'est une petite anecdote, qu'on essaie de préserver. Si les personnes sont déjà coiffées avant d'arriver dans mon atelier, on ne me montre pas le résultat. Quand elles arrivent chez Nico, c'est le plus souvent en premier, ils n'ont pas encore ni le maquillage et les vêtements. On ne voit jamais le résultat final avant eux quasiment. On a aussi la surprise à la fin.

Je ne m'attendais pas à autant de looks aussi poussés

Tu t'attendais à autant de looks improbables dans l'émission ?

J'ai un défilé de souvenirs dans mes yeux. Alors, je ne m'attendais pas à autant de looks aussi poussés et extrêmement travaillés. Ça m'a choquée, mais ce qui est fou, c'est de découvrir leur personnalité derrière ce look, cette carapace. C'est assez fascinant de savoir pourquoi ils en sont arrivés là, c'est ce que je préfère.

Vous gardez contact avec les personnes relokées après l'émission ?

Alors nous, on ne prend pas leur contact, mais il y en a beaucoup qui m'écrivent sur Instagram. Je prends plaisir à leur répondre parce que je suis hyper touchée quand je reçois leurs messages. On se demande forcément ce qu'ils deviennent. Nicolas et Charla m'expliquaient qu'ils avaient des nouvelles de certaines personnes. Leur vie a considérablement changé. J'ai le souvenir d'une femme qui se détestait. On était choqué du discours qu'elle portait à propos d'elle-même. On a essayé un peu de détruire toutes ses croyances. Elle ne pensait pas qu'on arriverait à la rendre belle. Avant qu'on la transforme, elle nous avait dit : "Même si je me trouve belle ce soir, je sais que je me détesterai à nouveau dans le miroir le lendemain matin." Elle m'a écrit le lendemain pour me dire qu'elle ne s'est pas trouvée dégueulasse. Je ne pouvais pas espérer mieux comme retour.

Tu as déjà d'autres projets en cours ?

Je continue de créer du contenu sur Internet comme c'est l'un de mes métiers principaux. Là, c'est exactement ce qu'il se passe et ce qu'il va se passer dans les mois à venir.

