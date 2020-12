Illan (Les Marseillais) accusé d'exploiter des animaux sauvages : Hugo Clément le recadre, il réagit

Comme plusieurs stars de télé-réalité, Illan s'est rendu au fameux zoo de Dubaï où il est possible d'approcher des animaux sauvages. L'ex-candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 n'a pas manqué de s'afficher avec des lions et un serpent, ce qui n'a bien évidemment pas plu à de nombreux internautes et à Hugo Clément. Le journaliste a rapidement recadré l'ex de Victoria Mehault, ce dernier a réagi à son bad buzz.

Hugo Clément recadre Illan Castronovo après sa visite au zoo de Dubaï

Hugo Clément recadre Illan Castronovo après sa visite au zoo de Dubaï avec des animaux sauvages

L'association 30 Millions d'amis a elle aussi accusé Illan d'exploiter des animaux sauvages : "La bêtise humaine est décidément sans limite ! llan Castronovo, vous indiquez sur Instagram que cette journée a été un rêve pour vous... Pour ce pauvre animal, l'enfer c'est tous les jours !!!", a-t-elle posté sur Twitter.

La btise humaine est dcidment sans limite



Illan Castronovo, vous indiquez sur Instagram que cette journe a t un rve pour vous... Pour ce pauvre animal, l'enfer c'est tous les jours !!! pic.twitter.com/Yk4Pebt3RH — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) December 1, 2020

"Je fais ce que je veux de ma vie" Un deuxième bad buzz donc pour l'ex-candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 , après celui où il a été accusé de traiter un homme comme un esclave. Illan Castronovo n'a pas manqué de réagir aux critiques suite à sa visite au zoo : "C'est la première fois de ma vie que je vois des animaux comme ça. J'ai voulu voir comment c'était, j'étais intrigué. J'ai entendu beaucoup de critiques sur comment les animaux sont traités. Sincèrement, j'ai été surpris. Les animaux sont très bien traités. Je suis quelqu'un de hyper respectueux, j'ai fait attention avec la proximité des animaux. C'était un meilleur jour de toute ma vie. Je sais qu'en venant ici, il y allait avoir quelques critiques, ce que je peux comprendre. Maintenant, il faut savoir que j'ai fait attention à être le plus respectueux possible avec ces animaux." L'ex de Victoria Mehault a ensuite posté un message beaucoup plus cash : "Je fais ce que je veux de ma vie. Je suis le seul à décider de ce que je fais ou pas. Je ne fais de mal à personne et je ne fais pas attention à mon image. Je suis honnête, j'aurais pu le cacher vu que je sais que ce n'est pas apprécié du public. Mais pourquoi vous mentir ? Pour garder une bonne image ? Le zoo était là avant moi et il le sera après moi (...) Vous ne pouvez pas me reprocher d'aimer les animaux."