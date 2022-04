Ici tout commence : un acteur BG d'Emily in Paris débarque au casting

D'après le site spécialisé, "Tony va rapidement se lier d'amitié avec Gaëtan (Terence Telle), qui va apprécier le côté sans filtre de ce nouveau venu et va lui proposer une chambre à louer au mobil home". Et il est précisé que vous devriez voir Kevin Dias incarner le personnage de Tony dans les épisodes d'Ici tout commence à partir du mois de juin 2022 : "Kevin Dias filmera ses premières séquences à Saint-Laurent-d'Aigouze ce vendredi 29 avril, ce qui peut laisser supposer que son personnage apparaîtra à l'antenne dans le courant du mois de juin".

Ce n'est pas la première fois qu'un acteur d'Emily in Paris est aussi dans Ici tout commence

Avant Kevin Dias, d'autres acteurs ont aussi tourné à la fois dans Emily in Paris et dans Ici tout commence. C'est par exemple le cas de Charley Fouquet, qui joue Catherine, la femme d'Antoine Lambert (William Abadie) dans Emily in Paris. Dans Ici tout commence, elle interprète Mylène, la mère de Jasmine (Zoï Séverin). Idem pour Janis Abrikh, qui est apparu dans le petit rôle de Romain, un Milanais, à Saint-Tropez dans la saison 2 d'Emily in Paris. Dans Ici tout commence, il incarnait Joachim, le grand frère de Marta.