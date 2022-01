Ici tout commence : nouveau générique après le départ de Clément Rémiens, une absence inquiétante remarquée

Les aventures télévisuelles de Maxime Delcourt sont encore loin d'être terminées, puisque le personnage de Clément Rémiens sera encore présent quelques semaines dans Demain nous appartient. En revanche, c'est ce mercredi 26 janvier 2022 que le jeune Chef a fait ses adieux à l'institut Auguste Armand d'Ici tout commence, et plus particulièrement à Salomé lors d'une scène aussi belle que déchirante.

Nouveau générique pour Ici tout commence

Un départ qui attriste désormais de nombreux fans, mais une page qui est déjà tournée par les créateurs. En effet, dès ce jeudi 27 janvier 2022, la série quotidienne de TF1 dévoilera aux téléspectateurs un tout nouveau générique. Si celui-ci sera toujours porté par la musique de Gims, elle ne mettra cependant (et logiquement) plus en avant Clément Rémiens.

Ainsi, comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, ce n'est plus le comédien qui apparaitra en premier dans cette intro, mais le trio Aurélie Pons (Salomé), Julie Sassoust (Anaïs) et Azize Diabate (Enzo). Une situation peu surprenante étant donné leur ancienneté, mais qui nous fait surtout comprendre que ce sont eux qui auront désormais les plus grosses intrigues de la fiction. A ce sujet, selon les informations d'Allociné, Anaïs devrait très rapidement être au centre d'un arc narratif passionnant sur le véganisme dans le monde de la restauration.

Des arrivées et une grosse absence

Par ailleurs, cette nouvelle version du générique marquera également une grande première pour certains comédiens, puisque Pola Petrenko (Charlène), Zoï Severin (Jasmine), Khaled Alouach (Théo) et Marvin Pellegrino (Mehdi) y apparaitront pour la première fois. Un choix là encore loin d'être anodin, puisque cela laisse entendre qu'ils prendront à leur tour une plus grande importance dans les futures histoires.

Le twist ? Ces arrivées se feront au profit d'une étonnante absence. Si l'on se fie à la vidéo dévoilée par TF1, Lucia Passaniti ne sera plus présente dans le générique. Or, il s'agit d'une véritable surprise étant donné que la comédienne y était présente depuis le début d'Ici tout commence. Faut-il alors craindre le pire pour Noémie, son personnage ? Va-t-on prochainement assister à un nouveau départ ? Les paris sont ouverts.