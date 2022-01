Demain nous appartient : Ingrid Chauvin déçue du départ de Clément Rémiens ? Elle répond

Avant de définitivement tourner la page des fictions quotidiennes de TF1, Clément Rémiens - qui quittera Ici tout commence le 26 janvier 2022, fera un dernier tour dans Demain nous appartient - la série qui lui a permis de se révéler aux yeux du grand public avec son rôle de Maxime, dès le lendemain avec une ultime intrigue.

Ingrid Chauvin heureuse de rejouer avec Clément Rémiens

Un retour très important pour l'acteur qui a profité de ces derniers épisodes pour permettre à son personnage d'obtenir une belle fin, mais également pour ses partenaires de jeu, dont Ingrid Chauvin. La comédienne l'a confié auprès de Télé-Loisirs, elle a fortement apprécié de pouvoir tourner de nouvelles scènes avec lui, plus d'un an après son départ pour le spin-off.

"Avec le départ de Clément Rémiens pour Ici tout commence, on avait perdu un membre de la famille. Il y a eu un vrai manque", a-t-elle dans un premier temps confié, avant d'ajouter ensuite, "Le retrouver, c'est donc un vrai bonheur. Sur le plateau, on a tout de suite retrouvé nos automatismes, et on profite d'être ensemble du matin au soir. Cela nous fait du bien d'être réuni. Quand on dit qu'il y a un vrai lien de famille de coeur, ce n'est pas du vent. Ce lien existe réellement."

L'actrice est "fière" de son choix

Malgré tout, Ingrid Chauvin l'a assuré, elle n'en veut pas du tout à Clément Rémiens de les quitter. Interrogée sur le choix de l'acteur de partir pour d'autres projets, l'interprète de Chloé Delcourt s'est au contraire montrée admirative, "Je la trouve courageuse ! Clément a vécu une très belle expérience sur DNA, humainement et professionnellement parlant. Aujourd'hui, il a envie de passer à autre chose et c'est bien."

L'actrice l'a rappelé, il ne s'agit pas d'une personne comme les autres et elle s'attend à quelques surprises de sa part, "Clément est atypique, il est différent. C'est quelqu'un de fondamentalement humain, de vrai, qui ne court pas après les paillettes et le star-system. Je le vois bien partir faire le tour du monde, s'enrichir de plein d'expériences pour revenir en force ici ou ailleurs." Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, elle est "très fière de [son] fils". "C'est quelqu'un de bien", a-t-elle appuyé.