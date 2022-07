Ici tout commence : Le Bouseuh, Pidi, Apo... des influenceurs s'invitent dans un épisode de la série

Des influenceurs s'invitent dans Ici tout commence

On n'a pas encore eu de crossovers entre Ici Tout Commence et Plus belle la vie, mais le spin-off de Demain nous appartient s'apprête à offrir aux fans la collaboration la plus inattendue et spéciale de l'année. Comme l'a révélé le groupe TF1, quatre célèbres influenceurs ont accepté de se glisser dans la peau de figurants à l'occasion d'un prochain épisode, à savoir : Le Bouseuh, Pidi, Apo et Alexia Mori.

Ainsi, comme vous pouvez le découvrir dans un extrait inédit dévoilé par les producteurs et disponible dans notre diaporama, ces quatre stars de YouTube et des réseaux sociaux ont profité d'une scène de tension entre Antoine Myriel (Frédéric Diefenthal), Rose Latour (Vanessa Demouy) et Souleymane Myriel (Dembo Camilo) pour se cacher en arrière-plan.

Un "Où Est Charlie ?" géant

Et quand on dit qu'ils sont "cachés", on n'exagère pas. Très clairement, si on ne sait pas qu'ils sont censés apparaître à l'écran, il est impossible de les repérer tellement leurs passages sont aussi discrets que furtifs. De fait, une question se pose : quelle est la raison d'une telle mise en scène ? Pour l'heure le mystère reste entier, mais la réponse pourrait être très rapidement apportée.

Si l'on se fie à un tweet du compte officiel de la série, cette collab pourrait en effet se retrouver sur les réseaux de chacun avec de possibles excursions exclusives dans les coulisses d'Ici tout commence, "Merci d'avoir accepté notre invitation de venir visiter les décors d'Ici Tout Commence". Futur making-of à venir ? Des collaborations originales avec les acteurs ? On croise les doigts.

