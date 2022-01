Ici tout commence : Fabian Wolfrom (Louis Guinot) fatigué par son personnage, il se confie

Fabian Wolfrom fasciné par Louis

Depuis plus d'un an et demi maintenant, Fabian Wolfrom incarne Louis Guinot dans la série quotidienne Ici tout commence sur TF1. Et comme l'a confié l'acteur auprès de Télé 7 Jours, même s'il lui a bien évidemment "fallu un peu de temps pour [s]'approprier Louis et le rendre crédible", il n'aurait pas pu rêver meilleur rôle dans une telle fiction.

Décrit comme "un pervers narcissique aux ambitions grandioses", Louis est pour son interprète un "beau cadeau" dont rêve tous les acteurs. "C'est un pur régal de se glisser dans la peau d'un personnage aussi complexe, même si ce n'est pas sans conséquences", a-t-il précisé avec bonheur. Ce qu'il aime le plus ? Les face-à-face avec Emmanuel Teyssier, "Je prends beaucoup de plaisir à jouer toutes ces scènes de conflit avec Benjamin Baroche. Ces séquences-là sont celles qui demandent le plus d'écoute entre les acteurs".

Un personnage parfois fatigant à jouer

En revanche, Fabian Wolfrom ne l'a pas caché, même s'il s'amuse énormément à jouer un personnage pleinement opposé à sa propre personnalité, ce rôle n'est pas toujours très simple à porter à l'écran. Il l'a au contraire reconnu, là où Louis est quelqu'un de "complexe" à comprendre et appréhender, il est également exténuant à faire vivre devant les caméras, "Il demande un engagement psychique et émotionnel réel. Ce qui, sur la longueur, peut être éprouvant".

Surtout, ce personnage peut malgré-lui entrainer de drôles de situations auprès de ses proches. Le comédien l'a confié avec humour, sa maman n'est vraiment pas fan de Louis et semble le lui faire savoir à sa manière, "Louis est une vraie tête à claques. Même ma propre mère a envie de me gifler parfois".

Entre les personnages difficile à jouer ou les tournages parfois trop intenses (poke Scènes de Ménages), ce n'est vraiment pas facile tous les jours d'être acteur...