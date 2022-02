Ici tout commence : Aurélie Pons quitte (temporairement) la série pour un nouveau projet avec Kendji Girac

Kendji future star d'un téléfilm de TF1

Après avoir fait vibrer le jury de Danse avec les stars en 2021, Aurélie Pons vient de signer pour un tout nouveau projet avec TF1. C'est Télé Loisirs qui vient de dévoiler l'information, la comédienne a en effet été castée pour rejoindre Champion, le futur téléfilm événement de la chaîne.

Au programme ? Comme on vous le révélait en janvier dernier, ce projet suivra l'histoire de Zack, un passionné de boxe incarné par Kendji Girac, et son combat contre l'illettrisme alors même qu'il est contraint de reprendre le contrôle de l'entreprise familiale à la suite d'un tragique accident dont son père a été victime. Un projet très personnel pour le chanteur, lui-même touché par cet état durant son enfance, qu'il souhaite utiliser pour "casser les codes, faire avancer cette cause et que cela ne soit plus un sujet tabou".

Aurélie Pons rejoint le projet

Et d'après les premières révélations, Aurélie Pons aura le droit à un rôle très important à l'écran (le deuxième seulement de sa carrière !), puisqu'elle se glissera dans la peau de Marjorie, la petite amie de Zack. Cependant, on vous rassure, ce téléfilm ne devrait pas l'éloigner trop longtemps de la série Ici tout commence.

Au contraire, alors que le tournage a débuté le 31 janvier dernier, l'habituelle interprète de Salomé a quant à elle posé ses valises à Marseille ce lundi 14 février 2022. Autant dire que ce projet ne devrait lui prendre que quelques semaines, ce qui ne devrait pas impacter trop durement l'évolution de son héroïne dans ITC. Un soulagement pour les fans qui ont déjà vu Clément Rémiens (Maxime) et Lucia Passaniti (Noémie) s'en aller depuis le début de l'année.