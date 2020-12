Ici tout commence : Auguste Armand (Francis Huster) vraiment mort, la production s'explique

Alors que rien ne va plus dans Ici tout commence (Jérémy et Célia ont découvert qu'ils sont frères et soeurs, Clotilde a vu son gros secret exploser, Emmanuel Teyssier continue de harceler Noémie, Auguste Armand est en train de diviser ses proches...), la situation s'est fortement dégradée lors d'un dîner spécial familial pour révéler une lourde information jamais sortie. Mais au moment d'annoncer cette confidence, le directeur de l'Institut Auguste Armand (Francis Huster) s'est retrouvé victime d'une nouvelle crise cardiaque.

"Nous désirions un choix radical"

Une nouvelle crise cardiaque fatale cette fois-ci... Comment ça ? Vous avez bien lu, Auguste Armand est mort... Ce destin tragique a été un choc pour les téléspectateurs, mais il était en réalité prévu depuis bien avant le lancement d'Ici tout commence sur TF1 : "L'idée, c'était de surprendre et de montrer que l'on est capable de tout. Il ne faut jamais penser que la série sera un long fleuve tranquille (...) Nous désirions un choix radical. Et puis qui s'intéresserait à une guerre de succession si Auguste pouvait revenir ? Donc, nous avons choisi la mort. Et Auguste ne reviendra pas. Nous ne sommes pas une série fantastique", explique la productrice de la série, Sarah Farahmand, à Télé Loisirs.

C'était donc loin d'être une surprise pour Francis Huster, prévenu dès le départ : "Cela faisait partie des arguments qu'on lui a présenté quand on l'a contacté. On savait en effet qu'il avait une activité théâtrale intense et des projets de tournage. Mais il a aussi été séduit par le personnage, par sa dureté avec ses filles en contraste avec la douceur et la pédagogie dont il faisait preuve avec ses élèves. Pour Francis Huster, il y avait aussi un clin d'oeil fort à sa vie de professeur au cours Florent."

"La mort d'Auguste va avoir beaucoup de conséquences"

Du coup, que va-t-il se passer dans la suite d'Ici tout commence ? Claire Guinot va-t-elle balancer le fameux secret qu'Auguste Armand souhaitait partager avec sa famille ? "La mort d'Auguste va avoir beaucoup de conséquences. Claire va se poser la question de faire évoluer la carte du restaurant et la formation des élèves", confie la productrice.

De son côté, Catherine Marchal (Claire Guinot) avoue à Télé Loisirs : "Est-ce que Claire doit le révéler ? Est-ce que d'autres personnes sont au courant ? Il s'avère que oui ! Une autre personne malintentionnée est au courant, il s'agit du chef Teyssier car c'est un ami de longue date d'Auguste, il connaît énormément de choses sur lui. Teyssier va donc utiliser ce qu'il sait pour faire chanter Claire afin d'en tirer parti. Ça va créer énormément de conflits (...) Le secret ne va pas être révélé en une seule fois. Il va même y avoir divers rebondissements car il y a plusieurs niveaux de révélation. Ça va durer très longtemps." On est impatient de connaître le fin mot de l'histoire !